Olimpiadi invernali Milano-Cortina la stampa estera critica i ritardi | per BILD è un gigantesco cantiere Anche la neve su Cortina preoccupa

Mancano ormai pochi giorni all’apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ma le notizie non sono positive. La stampa straniera si concentra soprattutto sui ritardi nei cantieri, definendo il progetto come “un gigantesco cantiere” secondo il giornale tedesco BILD. Intanto, anche la neve su Cortina preoccupa, alimentando le preoccupazioni sulla riuscita dell’evento.

Mancano pochi giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e l’attenzione della stampa internazionale sembra già essersi tutta concentrata sulle criticità organizzative che accompagnano il conto alla rovescia, soprattutto per quello che riguarda i ritardi nei lavori di realizzazione delle strutture sportive. Dalla Germania e dal Regno Unito sono arrivati numerosi articoli e reportage che parlano di infrastrutture incomplete e incognite logistiche. Non fanno discutere però sono solo i cantieri ancora aperti, ma anche le condizioni meteo previste su Cortina, che rischiano di complicare ulteriormente una macchina già sotto pressione.🔗 Leggi su Funweek.it

A pochi giorni dall’inizio dei Giochi invernali di Milano-Cortina, alcune sedi sono ancora incomplete o in fase di lavori.

