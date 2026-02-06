Oggi Milano e Cortina aprono ufficialmente i Giochi Olimpici Invernali 2026. Le città si preparano ad accogliere atleti e visitatori da tutto il mondo, con eventi che coinvolgono tutta l’area alpina. La cerimonia di inaugurazione è prevista questa sera, mentre le competizioni inizieranno già nelle prossime ore. La città di Milano si anima, mentre Cortina si prepara a mostrare le sue piste e le sue bellezze. L’Italia si mette in gioco, pronta a vivere un grande momento sportivo.

AGI - Milano e Cortina si accendono sotto i riflettori del mondo per l'inizio dei Giochi Olimpici Invernali 2026, un evento che sceglie di non restare confinato in un unico stadio ma di abbracciare l'intero arco alpino e il cuore della metropoli. La cerimonia inaugurale segna l'avvio di una manifestazione diffusa, capace di unire simbolicamente le vette dolomitiche al prato di San Siro in un racconto che intreccia eccellenza agonistica e storie di profonda umanità. Saranno 146 gli atleti dell' Italia Team a sfilare in questa apertura coordinata tra diverse località. Il cuore pulsante della delegazione si trova a Milano, dove 70 azzurri delle discipline del ghiaccio e del fondo sfilano guidati dai portabandiera Arianna Fontana e Federico Pellegrino. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Milano-Cortina, l'attesa è finita. Via ai Giochi olimpici

A 45 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, è stato consegnato il tricolore durante una cerimonia al Quirinale.

L'Italia ha annunciato i convocati del team di short track per i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

Milano Cortina, il personale sportivo arriva al villaggio olimpico

