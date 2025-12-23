– 45 giorni ai Giochi Olimpici di Milano – Cortina | consegnato il tricolore

A 45 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, è stato consegnato il tricolore durante una cerimonia al Quirinale. Questo evento segna l'inizio ufficiale del percorso della squadra italiana verso le Olimpiadi, sottolineando l'importanza simbolica e il senso di unità nazionale in vista dell'importante appuntamento sportivo.

La cerimonia al Quirinale. Il viaggio della squadra italiana verso Milano Cortina 2026 è ufficialmente iniziato. Nel Salone dei Corazzieri del Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato, ieri, 22 dicembre, il Tricolore ai portabandiera olimpici e paralimpici, alla presenza di una rappresentanza di atleti, tecnici e dirigenti dello sport italiano. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò e il capo missione Carlo Mornati. 🔗 Leggi su 361magazine.com

