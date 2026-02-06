Lara Naki Gutmann fa sognare l’Italia! Sfonda il muro dei 70 punti azzurri terzi!

Lara Naki Gutmann conquista ancora una volta l’Italia con una prestazione da sogno. Sfonda il muro dei 70 punti e porta gli azzurri al terzo posto, in una gara difficile nella quale ha dimostrato grande carattere e determinazione. È un risultato che fa ben sperare per il futuro della squadra italiana.

Nel momento più difficile, Lara Naki Gutmann compie un altro incredibile quanto prezioso passo in avanti. L'azzurra si è infatti dovuta accontentare della terza piazza in occasione dello short program femminile valido per la gara a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, superando per la prima volta in carriera l'importante soglia dei 70 punti. La trentina allenata da Gabriele Minchio si è migliorata ulteriormente rispetto alle prestazioni da outstanding già viste in autunno, confezionando un corto di rara raffinatezza ed originalità. Sulle note delle musiche tratte dalla colonna sonora de " Le leggi di Lidia Poet " la nostra portacolori ha atterrato in apertura la splendida combinazione triplo toelooptriplo toeloop, eseguita con velocità ed ampiezza.

