Lara Naki Gutmann fa sognare l’Italia! Sfonda il muro dei 70 punti azzurri terzi!

Da oasport.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lara Naki Gutmann conquista ancora una volta l’Italia con una prestazione da sogno. Sfonda il muro dei 70 punti e porta gli azzurri al terzo posto, in una gara difficile nella quale ha dimostrato grande carattere e determinazione. È un risultato che fa ben sperare per il futuro della squadra italiana.

Nel momento più difficile, Lara Naki Gutmann compie un altro incredibile quanto prezioso passo in avanti. L’azzurra si è infatti dovuta accontentare della terza piazza in occasione dello short program femminile valido per la gara a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, superando per la prima volta in carriera l’importante soglia dei 70 punti. La trentina allenata da Gabriele Minchio si è migliorata ulteriormente rispetto alle prestazioni da outstanding già viste in autunno, confezionando un corto di rara raffinatezza ed originalità. Sulle note delle musiche tratte dalla colonna sonora de “ Le leggi di Lidia Poet ” la nostra portacolori ha atterrato in apertura la splendida combinazione triplo toelooptriplo toeloop, eseguita con velocità ed ampiezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

lara naki gutmann fa sognare l8217italia sfonda il muro dei 70 punti azzurri terzi

© Oasport.it - Lara Naki Gutmann fa sognare l’Italia! Sfonda il muro dei 70 punti, azzurri terzi!

Approfondimenti su Lara Gutmann

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann può sorprendere

Benvenuti alla diretta dei Campionati Europei di pattinaggio artistico 2024, in programma a Sheffield, Regno Unito.

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann può stupire

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lara Gutmann

Argomenti discussi: Lara Naki Gutmann: Al Forum tanti squali di peluche tiferanno per me. Sui pattini cerco la purezza; Lara Naki Gutmann: Bronzo europeo dolceamaro. Alle Olimpiadi senza aspettative; Il fit check della pattinatrice Lara Naki Gutmann per l'appuntamento con le Olimpiadi; Olimpiadi di Milano Cortina 2026: sono queste le 10 atlete azzurre da tenere d'occhio.

lara naki gutmann faLara Naki Gutmann, la prima avvocatessa sul ghiaccio alle Olimpiadi invernali 2026Sarà l’unica azzurra nel singolo femminile a Milano-Cortina 2026, porta in pista la storia ottocentesca di Lidia Poët e la potenza di Lo squalo. L’incontro con la costumista Marika Poli ... vogue.it

lara naki gutmann faLara Naki Gutmann, bronzo agli Europei di pattinaggio: «Mi sono innamorata di questo sport a tre anni vedendo Torino 2006. Nei primi video fatti dai miei genitori sfreccio e ...Otto anni dopo Carolina Kostner, che era a Sheffield a farle i complimenti, un'italiana torna sul podio continentale. Trentina, classe 2002, è pronta per il prossimo appuntamento ... vanityfair.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.