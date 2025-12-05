Milano Cortina Lilly rinnova l' impegno per lo sport paralimpico

MILANO - Nella data in cui si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità, il 3 dicembre, la Terrazza Belvedere di Palazzo Lombardia ha ospitato "Verso l'eccellenza paralimpica", evento organizzato dal Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano, in collaborazione con la Region. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano Cortina, Lilly rinnova l'impegno per lo sport paralimpico

