Una giornalista statunitense ha condiviso sui social un’episodio curioso avvenuto in hotel a Milano. Mentre era nella sua stanza, ha notato il bidet nel bagno e ha deciso di raccontarlo ai follower. La scena ha fatto sorridere molti, e l’episodio si è rapidamente diffuso online.

Alicia Lewis, anchor e reporter per Kare 11 – tv di Minneapolis – Minnesota, è stata inviata in Italia per seguire le Olimpiadi Milano Cortina. E sui social ha promesso ai suoi followers di tenerli aggiornati su tutte le curiosità che riguardano il nostro Paese. A cominciare dagli usi e costumi, tipo l’igiene intima. Dalla sua camera di hotel però ha notato un oggetto bizzarro in bagno: il bidet, appunto. Da qui l’appello sui social per capire il suo funzionamento. “Come va gente? Ho detto che sarei stata molto trasparente su tutto quello che succede in Italia e sulla mia esperienza qui – ha spiegato la giornalista americana -. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano-Cortina, la giornalista del Minnesota e il bidet

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La giornalista americana Alicia Lewis ha fatto notizia per un episodio insolito alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Alicia Lewis, inviata di una tv di Minneapolis, sta seguendo le Olimpiadi a Milano e Cortina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Come si usa , la giornalista americana in Italia per le Olimpiadi, sorpresa dal bidet #bidet

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: L'affondo del New York Times: Le Olimpiadi Milano Cortina sono un incubo logistico; Milano Cortina -9: 70 anni di Olimpiadi del giornalista Sitton; Cinque cerchi, tanti soldi: quanto sono costati i Giochi di Milano Cortina; La reazione degli atleti stranieri quando scoprono i bidet nel villaggio olimpico di Milano Cortina.

Milano Cortina 2026, lo shock della giornalista americana: «Come si usa il bidet?»Risposta breve: no. Funziona alla perfezione e una volta rientrata negli Stati Uniti non potrà più farne a meno ... iodonna.it

Milano-Cortina 2026, per gli stranieri il bidet è un vero enigmaIl bidet conquista gli stranieri a Milano-Cortina 2026: atleti e giornalisti condividono sui social dubbi su come funzioni e stupore, trasformandolo in un fenomeno virale ... 105.net

Mikaela Shiffrin è e sarà una delle stelle assolute dei Giochi di Milano Cortina 2026. L'atleta in un video ha mostrato il suo fisico scolpito, stupendo per la sua schiena scolpita: https://fanpa.ge/ON8nU facebook

L’attesa è finita, i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 INIZIANO OGGI Segui la cerimonia d’apertura, dalle 20, sull’app DAZN tramite i canali Eurosport #MilanoCortina2026 #Olympics #Olimpiadi x.com