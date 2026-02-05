Olimpiadi Milano-Cortina l’inviata tv Usa e il mistero del bidet | Come funziona? – Il video
Alicia Lewis, inviata di una tv di Minneapolis, sta seguendo le Olimpiadi a Milano e Cortina. Durante una pausa, ha pubblicato un video chiedendo come funziona il bidet, suscitando curiosità tra i follower italiani. La reporter americana, conosciuta per il suo lavoro, si è mostrata sorpresa dai dettagli di un oggetto molto comune in Italia, ma ancora poco chiaro per chi non è abituato. La scena ha attirato l’attenzione sui social, con molti italiani che hanno spiegato il funzionamento del bidet a una collega straniera.
Alicia Lewis, anchor e reporter per Kare 11, tv di Minneapolis, Minnesota, sta seguendo le Olimpiadi di Milano-Cortina. Documenta tutto il suo lavoro sui social, ma è diventata virale perché su Instagram si è imbattuta in un grande mistero per gran parte degli americani: il bidet. «È un orinatoio? È stupido, dovrei saperlo». «Se qualcuno è esperto di bidet – chiede – nessuno di noi riesce a capirne il funzionamento. Questo è il mio bagno, il mio water. Penso che questo sia un bidet, ma non so come funziona ». «C’è dell’acqua, è solo acqua che riempie questa tazza. Pensavo che l’acqua dovesse spruzzare verso l’alto in un bidet.🔗 Leggi su Open.online
