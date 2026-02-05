Olimpiadi Milano-Cortina l’inviata tv Usa e il mistero del bidet | Come funziona? – Il video

Alicia Lewis, inviata di una tv di Minneapolis, sta seguendo le Olimpiadi a Milano e Cortina. Durante una pausa, ha pubblicato un video chiedendo come funziona il bidet, suscitando curiosità tra i follower italiani. La reporter americana, conosciuta per il suo lavoro, si è mostrata sorpresa dai dettagli di un oggetto molto comune in Italia, ma ancora poco chiaro per chi non è abituato. La scena ha attirato l’attenzione sui social, con molti italiani che hanno spiegato il funzionamento del bidet a una collega straniera.

Alicia Lewis, anchor e reporter per Kare 11, tv di Minneapolis, Minnesota, sta seguendo le Olimpiadi di Milano-Cortina. Documenta tutto il suo lavoro sui social, ma è diventata virale perché su Instagram si è imbattuta in un grande mistero per gran parte degli americani: il bidet. «È un orinatoio? È stupido, dovrei saperlo». «Se qualcuno è esperto di bidet – chiede – nessuno di noi riesce a capirne il funzionamento. Questo è il mio bagno, il mio water. Penso che questo sia un bidet, ma non so come funziona ». «C'è dell'acqua, è solo acqua che riempie questa tazza. Pensavo che l'acqua dovesse spruzzare verso l'alto in un bidet.

La pattinatrice canadese Ivanie Blondin si sorprende davanti al bidet nel suo alloggio al villaggio olimpico di Milano.

L’inviata americana Alicia Lewis arriva a Milano per seguire le Olimpiadi, ma già al suo primo giorno si ritrova in imbarazzo.

