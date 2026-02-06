La giornalista americana Alicia Lewis ha fatto notizia per un episodio insolito alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Durante una diretta, si è trovata in difficoltà con il bidet, un oggetto che non conosceva bene. Lewis, inviata per il canale Kare 11 di Minneapolis, sta seguendo da vicino le Olimpiadi invernali, ma questa volta il suo intervento è stato ricordato più per il momento imbarazzante che per le gare. I social hanno subito preso di mira la scena, che ha fatto il giro del web.

Chi è Alicia Lewis e perché i social la seguono alle Olimpiadi?. Alicia Lewis, anchor e reporter per Kare 11 di Minneapolis, Minnesota, è arrivata a Milano-Cortina per raccontare le Olimpiadi invernali 2026. Giornalista esperta, abituata a raccontare sport e storie in presa diretta, ha conquistato il pubblico americano per la sua simpatia e autenticità. Documenta tutto il suo lavoro sui social, tra Instagram, TikTok e Twitter, mostrando le gare, la vita degli atleti e curiosità dietro le quinte. Ma il suo talento narrativo ha incontrato una sfida inaspettata: il bidet italiano. Il mistero del bidet: Alicia Lewis confessa la sua ignoranza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - La giornalista americana Alicia Lewis in crisi col bidet alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Approfondimenti su Alicia Lewis

L’inviata americana Alicia Lewis arriva a Milano per seguire le Olimpiadi, ma già al suo primo giorno si ritrova in imbarazzo.

La pattinatrice canadese Ivanie Blondin si sorprende davanti al bidet nel suo alloggio al villaggio olimpico di Milano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Alicia Lewis

Argomenti discussi: Come si usa il bidet?, il dilemma della giornalista americana in Italia per le Olimpiadi; Come funziona il bidet?, il rebus per gli americani alle Olimpiadi; La reazione degli atleti stranieri quando scoprono i bidet nel villaggio olimpico di Milano Cortina; La giornalista americana Alicia Lewis in crisi con il sanitario alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

«Come si usa il bidet?», il dilemma della giornalista americana in Italia per le OlimpiadiE' un bidet? A cosa serve?. A chiederselo ironicamente è Alicia Lewis, una giornalista del canale Kare 11 di Minneapolis, Minnesota, impegnata a seguire per l'emittente statunitense le Olimpiadi di ... video.corriere.it

Chi è Alicia Lewis, la giornalista USA che scopre il bidet alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026?Prima di diventare quella del bidet, Alicia Lewis è – e resta – una giornalista affermata. Anchor e reporter di un’emittente tv del Minnesota, volto del mattino, abituata alle dirette all’alba, ai s ... alphabetcity.it

Alicia Lewis, anchor e reporter per Kare 11, è diventata virale sui social. Nella sua stanza d'albergo analizza uno strumento evidentemente mai usato: «Pensavo che l'acqua dovesse spruzzare verso l'alto» facebook

Alicia Lewis, anchor e reporter per Kare 11, è diventata virale sui social. Nella sua stanza d'albergo analizza uno strumento evidentemente mai usato: «Pensavo che l'acqua dovesse spruzzare verso l'alto» x.com