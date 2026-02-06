Questa sera Milano si accende con la cerimonia di apertura dei giochi invernali. La fiaccola, arrivata ieri in piazza Duomo, attraversa le strade della città prima di raggiungere l’Arco della Pace, dove verrà acceso il fuoco che dà il via ufficiale ai giochi. Centinaia di persone si radunano per assistere all’evento, mentre le autorità si preparano a dare il via a due settimane di sport e spettacolo.

Questa sera parte la cerimonia d'apertura dei giochi olimpici invernali Milano Cortina: la fiaccola è arrivata ieri e stasera compirà l'ultimo tratto prima dell'accensione del braciere all'Arco della Pace E’ tutto pronto, stasera prenderanno il via i giochi olimpici Milano Cortina 2026. Dopo un lungo viaggio – partito dalla Grecia- la fiamma olimpica ieri sera, intorno alle 22, è giunta in piazza Duomo. Stasera, durante la cerimonia di apertura – che partirà alle 19.30- verrà compiuto l’ultimo tratto prima di accendere il braciere che rimarrà acceso durante tutte le Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano Cortina, la Fiaccola è giunta in piazza Duomo: al via i giochi

