Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | a Firenze la fiaccola L’appuntamento sarà in piazza Santissima Annunziata

Firenzepost.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella dell'11 dicembre 2025. Sarà il giorno in cui è previsto il passaggio da Firenze della Fiamma Olimpica dei giochi invernali 'Milano-Cortina 2026' L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

olimpiadi milano cortina 2026 a firenze la fiaccola l8217appuntamento sar224 in piazza santissima annunziata

© Firenzepost.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026: a Firenze la fiaccola. L’appuntamento sarà in piazza Santissima Annunziata

Contenuti che potrebbero interessarti

olimpiadi milano cortina 2026Moda e Olimpiadi Milano Cortina 2026: la collezione ispirata ai look degli atleti italiani - EA7 Emporio Armani presenta i prodotti ufficiali che riprendono lo stile e i dettagli del kit ufficiale consegnato a Sofia Goggia e agli altri sportivi. corriere.it scrive

olimpiadi milano cortina 2026Olimpiadi Milano-Cortina, boom di assunzioni: ecco come candidarsi (anche a Monza) - Adecco avvia la selezione di più di mille figure per i Giochi 2026: richiesti addetti alla logistica, trasporti, accoglienza, ristorazione e vendita ... Scrive monza-news.it

olimpiadi milano cortina 2026Olimpiadi Milano-Cortina, a gennaio la fiamma olimpica arriva a Novara - Il viaggio della torcia olimpica proseguirà poi tra novarese e Vco, attraversando i comuni sui laghi d'Orta e Maggiore ... Da novaratoday.it

Cerca Video su questo argomento: Olimpiadi Milano Cortina 2026