Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | a Firenze la fiaccola L’appuntamento sarà in piazza Santissima Annunziata

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella dell'11 dicembre 2025. Sarà il giorno in cui è previsto il passaggio da Firenze della Fiamma Olimpica dei giochi invernali 'Milano-Cortina 2026' L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026: a Firenze la fiaccola. L’appuntamento sarà in piazza Santissima Annunziata

Contenuti che potrebbero interessarti

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: quel dettaglio del logo che fa discutere Un segno grafico può essere solo stile… oppure comunicare molto di più. Il nuovo simbolo dei Giochi sta accendendo il dibattito: davvero richiama il nome di Luca Zaia? L’analisi complet - facebook.com Vai su Facebook

Milano-Cortina, libro e mostra su Olimpiadi raccontate a bambini. Esposizione apre il 5 dicembre a Cortina, volume esce 15 gennaio #ANSA Vai su X

Moda e Olimpiadi Milano Cortina 2026: la collezione ispirata ai look degli atleti italiani - EA7 Emporio Armani presenta i prodotti ufficiali che riprendono lo stile e i dettagli del kit ufficiale consegnato a Sofia Goggia e agli altri sportivi. corriere.it scrive

Olimpiadi Milano-Cortina, boom di assunzioni: ecco come candidarsi (anche a Monza) - Adecco avvia la selezione di più di mille figure per i Giochi 2026: richiesti addetti alla logistica, trasporti, accoglienza, ristorazione e vendita ... Scrive monza-news.it

Olimpiadi Milano-Cortina, a gennaio la fiamma olimpica arriva a Novara - Il viaggio della torcia olimpica proseguirà poi tra novarese e Vco, attraversando i comuni sui laghi d'Orta e Maggiore ... Da novaratoday.it