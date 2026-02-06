Milano Cortina la cerimonia | Mattarella Pausini e Impacciatore tutti i protagonisti

Questa sera si è tenuta la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. Il presidente Mattarella ha partecipato alla festa insieme a Laura Pausini e Giorgio Impacciatore, che hanno animato la serata. La piazza era piena di gente, emozionata per l’evento importante che segna l’inizio di due settimane sportive intense. La cerimonia ha messo in mostra spettacoli e momenti di festa, con il pubblico che ha applaudito forte. Ora l’attesa si sposta sulle gare che prenderanno il via nei prossimi giorni.

