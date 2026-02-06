Milano Cortina la cerimonia | Mattarella Pausini e Impacciatore tutti i protagonisti
Questa sera si è tenuta la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. Il presidente Mattarella ha partecipato alla festa insieme a Laura Pausini e Giorgio Impacciatore, che hanno animato la serata. La piazza era piena di gente, emozionata per l’evento importante che segna l’inizio di due settimane sportive intense. La cerimonia ha messo in mostra spettacoli e momenti di festa, con il pubblico che ha applaudito forte. Ora l’attesa si sposta sulle gare che prenderanno il via nei prossimi giorni.
La serata prevede una cerimonia di circa tre ore con l’entrata di cantanti e attori, oltre agli atleti, ognuno del proprio Paese. La serata si è aperta con un quadro che rappresenta a pieno l’armonia, attraverso una riproduzione, in chiave di ballo, di Amore e Psiche di Canova. Per l’occasione si sono esibiti due ballerini della Scala, Claudio Boriello e Antonella Albano. A seguire è entrata Matilda De Angelis, nelle vesti di una direttrice d’orchestra che ha diretto, in maniera figurata, tre grandi maestri della musica italiana: Puccini, Rossini e Verdi. Il tutto si è concluso con un tripudio di colori discesi dal cielo e ogni ballerino rappresentante di un elemento tipico italiano che può andare dalla natura all’arte, dalla storia alla cucina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
