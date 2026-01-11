Pierfrancesco Favino Matilda De Angelis Sabrina Impacciatore Laura Pausini e Andrea Bocelli | tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Ecco le informazioni principali sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. L’evento sarà presentato dal Presidente Giovanni Malagò, dal CEO Andrea Varnier, dalla Direttrice Maria Laura Iascone e da Marco Balich, responsabile creativo. Il tema centrale sarà l’armonia, con un’attenzione alla contemporaneità. Tra gli artisti coinvolti figurano Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Sabrina Impacciatore, Laura Pausini e Andrea Bocelli.

Pierfrancesco Favino con Anna Ferzetti e le figlie Lea e Greta: il red carpet di famiglia a Venezia - Diretto da Andrea Di Stefano – già con Favino in La prima notte d’Amore – Il Maestro è uno dei film italiani della sezione Fuori Concorso e racconta l’amicizia fra un ex campione di tennis – ora ... iodonna.it

Il 6 febbraio a San Siro. Tra gli altri ospiti annunciati: Mariah Carey, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.