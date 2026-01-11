Pierfrancesco Favino Matilda De Angelis Sabrina Impacciatore Laura Pausini e Andrea Bocelli | tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
Ecco le informazioni principali sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. L’evento sarà presentato dal Presidente Giovanni Malagò, dal CEO Andrea Varnier, dalla Direttrice Maria Laura Iascone e da Marco Balich, responsabile creativo. Il tema centrale sarà l’armonia, con un’attenzione alla contemporaneità. Tra gli artisti coinvolti figurano Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Sabrina Impacciatore, Laura Pausini e Andrea Bocelli.
Il 6 febbraio a San Siro. Tra gli altri ospiti annunciati: Mariah Carey, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore - facebook.com facebook
