Pierfrancesco Favino Matilda De Angelis Sabrina Impacciatore Laura Pausini e la musica di Dardust | tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Da vanityfair.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 vedrà protagonisti Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Sabrina Impacciatore, Laura Pausini e la musica di Dardust. A condurre l’evento, il Presidente Giovanni Malagò, il CEO Andrea Varnier, la Direttrice Maria Laura Iascone e Marco Balich come creative lead. Il tema centrale è l’armonia, con un’attenzione alla contemporaneità, in un’organizzazione curata da figure di spicco del

A presentare la cerimonia il Presidente Giovanni Malagò, il CEO Andrea Varnier, la Direttrice delle Cerimonie Maria Laura Iascone e Marco Balich, Creative Lead della Cerimonia di Apertura che ha come tema l'armonia e guarda alla contemporaneità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

pierfrancesco favino matilda de angelis sabrina impacciatore laura pausini e la musica di dardust tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle olimpiadi di milano cortina 2026

© Vanityfair.it - Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Sabrina Impacciatore, Laura Pausini e la musica di Dardust: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Leggi anche: Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Sabrina Impacciatore e la musica di Dardust: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Leggi anche: Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Sabrina Impacciatore e la musica di Dardust: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Anche Laura Pausini parteciperà alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi; Laura Pausini protagonista di Milano-Cortina 2026: il video-annuncio; Milano-Cortina, un mese ai Giochi invernali; Olimpiadi 2026, alla cerimonia di apertura arriva anche Laura Pausini.

pierfrancesco favino matilda deEntrare nel meccanismo di una favola: il cortometraggio di Pierfrancesco Favino - L’attore ha intrapreso un viaggio a Le Brassus, nel mondo magico dei microscopici movimenti di precisione, fra rotori, martelletti, lancette e mani artigiane che misurano il tempo. ilsole24ore.com

Favino, per De Sica il mio nuovo film sarebbe piaciuto al padre - "Christian De Sica ha detto che il mio nuovo film sarebbe piaciuto a suo padre": lo ha rivelato Pierfrancesco Favino - ansa.it

Pierfrancesco Favino con Anna Ferzetti e le figlie Lea e Greta: il red carpet di famiglia a Venezia - Diretto da Andrea Di Stefano – già con Favino in La prima notte d’Amore – Il Maestro è uno dei film italiani della sezione Fuori Concorso e racconta l’amicizia fra un ex campione di tennis – ora ... iodonna.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.