Pierfrancesco Favino Matilda De Angelis Sabrina Impacciatore Laura Pausini e la musica di Dardust | tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 vedrà protagonisti Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Sabrina Impacciatore, Laura Pausini e la musica di Dardust. A condurre l’evento, il Presidente Giovanni Malagò, il CEO Andrea Varnier, la Direttrice Maria Laura Iascone e Marco Balich come creative lead. Il tema centrale è l’armonia, con un’attenzione alla contemporaneità, in un’organizzazione curata da figure di spicco del

Favino, per De Sica il mio nuovo film sarebbe piaciuto al padre - "Christian De Sica ha detto che il mio nuovo film sarebbe piaciuto a suo padre": lo ha rivelato Pierfrancesco Favino - ansa.it

Pierfrancesco Favino con Anna Ferzetti e le figlie Lea e Greta: il red carpet di famiglia a Venezia - Diretto da Andrea Di Stefano – già con Favino in La prima notte d’Amore – Il Maestro è uno dei film italiani della sezione Fuori Concorso e racconta l’amicizia fra un ex campione di tennis – ora ... iodonna.it

Entrare nel meccanismo di una favola: il cortometraggio di Pierfrancesco Favino ilsole24ore.com/art/entrare-me… x.com

"Noi affondiamo il ferro nemico, senza paura, senza pietà...ma l'uomo lo salviamo" da COMANDANTE di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh e con Silvia D'Amico - facebook.com facebook

