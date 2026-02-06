A 67 anni, il principe Alberto di Monaco ricorda le sue esperienze alle Olimpiadi invernali. In passato, ha corso come pilota di bob in cinque edizioni diverse, dimostrando una passione che non si è mai spenta. Oggi, forse, preferisce godersi la vita lontano dai riflettori, seduto in poltrona, ma la sua presenza rimane un capitolo interessante della storia olimpica.

Oggi che ha 67 anni, forse preferisce starsene tranquillo, seduto in poltrona. In passato, però, il principe Alberto di Monaco in quanto a sport non si è risparmiato, tanto da partecipare, in diverse occasioni alle Olimpiadi. Forse è per questo che Alberto di Monaco si è fiondato a Milano con diversi giorni d’anticipo rispetto all’inizio dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina. Da grande appassionato qual è, probabilmente era troppo impaziente nell’attendere il 6 febbraio e non vedeva l’ora di essere in prima fila per assistere alle gare in cui lui stesso, in passato, è stato tra i protagonisti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Milano-Cortina: c'è un principe che ha partecipato, come pilota di bob, a ben cinque edizioni delle Olimpiadi invernali

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio nello Stadio San Siro a Milano.

Dal 2 al 6 febbraio 2026, Milano cambia volto per l’apertura delle Olimpiadi Invernali.

