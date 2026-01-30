Come cambia la viabilità a zone per via delle tante cerimonie legate all' apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026

Dal 2 al 6 febbraio 2026, Milano cambia volto per l’apertura delle Olimpiadi Invernali. Le strade si restringono, alcune vie vengono chiuse al traffico e si prevedono disagi per chi si sposta in città. Le autorità hanno annunciato modifiche alla viabilità per permettere le cerimonie e gli eventi legati alla manifestazione, invitando i cittadini a pianificare in anticipo gli spostamenti. La zona intorno alle cerimonie diventa zona a traffico limitato, con controlli più severi e alternative per i mezzi pubblic

D al 2 al 6 febbraio 2026 ecco come cambia la viabilità a Milano per l’apertura dei giochi olimpici invernali. Leggi anche › Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026: una partenza in “Armonia” Lunedì 2 febbraio: dalle 14 alle 24 circolazione vietata in piazza della Scala, via Manzoni, via Case Rotte, largo Mattioli e nelle strade adiacenti per la presentazione dei Giochi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si terrà alle 17 al Teatro alla Scala. Leggi anche › Date, gare e protagonisti: tutto quello che c’è da sapere sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Giovedì 5 febbraio dalle 14. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Come cambia la viabilità a zone per via delle tante cerimonie legate all'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: tutto quello che c'è da sapere La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Domenica, piazza della Resistenza protagonista del Carnevale: ecco come cambia la viabilità; Olimpiadi Invernali, come cambia la viabilità a Milano: cosa sapere; Perugia, cantiere in piazza Matteotti. Come cambia la viabilità; Fiera di Sant’Orso 2026, come cambia la viabilità di Aosta. Olimpiadi Invernali, come cambia la viabilità a Milano. La mappa delle strade chiuseLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Invernali, come cambia la viabilità a Milano. La mappa delle strade chiuse ... tg24.sky.it Pedemontana, iniziato il maxi cantiere che cambierà la viabilità in Brianza: che cosa succederàSi è riunito un tavolo interistituzionale per la gestione di questo importante progetto che proprio in questi mesi entrerà nella fase più viva dei lavori ... monzatoday.it Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, oltre 2 milioni di visitatori attesi. Dove conviene affittare casa e quanto si può guadagnare - facebook.com facebook Milano-Cortina, #Brignone parteciperà alle Olimpiadi invernali: ufficiale la lista italiana x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.