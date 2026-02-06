San Siro accende i Giochi Le Olimpiadi di Milano-Cortina partono nel segno dell' armonia

San Siro si riempie di passione con oltre 67.000 persone che assistono alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La serata celebra l’arte, la musica e la creatività italiana, con spettacoli che hanno coinvolto il pubblico fin dall’inizio. La città si anima per questa grande festa dello sport e della cultura, mentre le luci si accendono sui primi momenti ufficiali dei Giochi.

San Siro si trasforma in un teatro a cielo aperto e Milano accende ufficialmente la fiamma delle Olimpiadi invernali 2026. Davanti a 67.000 spettatori, record assoluto per un'edizione invernale, la cerimonia di apertura sceglie il linguaggio del racconto e delle immagini per presentare al mondo i Giochi «diffusi» tra città e montagne, con un filo conduttore dichiarato: l'armonia. Il cuore scenico è un grande cerchio, omaggio alla storia urbana di Milano, da cui partono traiettorie ideali verso le altre sedi dei Giochi. Un modo per raccontare, senza parole, l'idea di un'Olimpiade che unisce luoghi diversi sotto un'unica narrazione.

