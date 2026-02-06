Milano Cortina 2026 | Santandrea Coca-Cola ‘The Peak emblema del legame con Olimpiadi'

A Milano, Coca-Cola ha inaugurato un nuovo spazio chiamato “The Peak”. È un’installazione multimediale pensata per celebrare i valori olimpici e il forte legame tra il marchio e le Olimpiadi. Santandrea, rappresentante dell’azienda, ha spiegato che si tratta di un modo per coinvolgere il pubblico e rafforzare il legame con l’evento di Milano-Cortina 2026. L’apertura di “The Peak” segna un passo importante nella promozione delle Olimpiadi, puntando a coinvolgere più persone possibili.

Milano, 6 feb. -(Adnkronos) - "Siamo molto orgogliosi di aprire il 'The Peak' by Coca-Cola. Uno spazio immersivo multimediale che vuole celebrare i valori olimpici e il legame storico che lega Coca-Cola alle Olimpiadi. Un legame di quasi 100 anni". Così Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, all'evento stampa dedicato all'apertura dell'installazione situata davanti al Castello Sforzesco a Milano, in Piazza del Cannone. "All'interno del Padiglione - riprende - sarà possibile vivere diverse esperienze immersive, che permetteranno ai visitatori di entrare in contatto anche con la storia del passato.

