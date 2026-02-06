Milano-Cortina 2026 | Santandrea Coca-Cola ‘The Peak celebra nostro legame con le Olimpiadi’

La Coca-Cola apre un nuovo spazio a Milano chiamato “The Peak”. È un’area multimediale pensata per celebrare i valori olimpici e il rapporto storico tra il marchio e le Olimpiadi. Santandrea, rappresentante dell’azienda, spiega che l’obiettivo è coinvolgere il pubblico e rafforzare il legame con l’evento di Milano-Cortina 2026. L’apertura segna un passo importante per Coca-Cola, che vuole usare questo spazio per condividere l’emozione dei Giochi con i visitatori.

"Siamo molto orgogliosi di aprire il 'The Peak' by Coca-Cola. Uno spazio immersivo multimediale che vuole celebrare i valori olimpici e il legame storico che lega Coca-Cola alle Olimpiadi. Un legame di quasi 100 anni". Così Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games, all'evento stampa dedicato all'apertura dell'installazione situata in Piazza del Cannone davanti al Castello Sforzesco a Milano.

