Milano-Cortina 2026 Coca-Cola apre The Peak uno spazio per vivere tutta la magia e l’energia dei Giochi Olimpici

Coca-Cola ha inaugurato The Peak, un nuovo spazio a Milano pensato per gli appassionati dei Giochi Olimpici. È un luogo aperto, accessibile e ricco di energia, dove si può respirare tutta la magia delle Olimpiadi. Ogni sera vengono organizzati spettacoli che attirano anche i più scettici, trasformando l’evento in una vera festa per tutti i visitatori.

Si tratta di uno spazio aperto, accessibile e interattivo, progettato per far respirare a tutti i valori olimpici e coinvolgere il consumatore in un viaggio che racconta la storia tra Coca-Cola e il Movimento Olimpico, e che rimarrà aperto dal 6 febbraio al 14 marzo, in Piazza del Cannone a Milano, dietro il Castello Sforzesco. «Il legame tra Coca-Cola e i Giochi Olimpici attraversa quasi un secolo ed è costruito su valori che sentiamo profondamente nostri. Essere parte di Milano Cortina 2026 significa contribuire a un momento storico per il Paese, creando connessioni reali e dando a tutti la possibilità di vivere la magia di questo evento unico», spiega Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

