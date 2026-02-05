A Milano svetta ‘The peak’ di Coca-Cola lo spazio immersivo che celebra i Giochi Invernali

A Milano, in Piazza del Cannone, si trova ‘The Peak’ di Coca-Cola, uno spazio immersivo che porta l’atmosfera dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 nel cuore della città. La struttura si staglia davanti al Castello Sforzesco, attirando passanti e curiosi con luci e installazioni interattive. È un modo per vivere l’attesa delle grandi competizioni in modo diretto e coinvolgente.

In Piazza del Cannone a Milano, proprio davanti al Castello Sforzesco, si erge The Peak di Coca-Cola, uno spazio immersivo che porta l'energia dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 dentro la città. 900 mq per condividere, partecipare e sentirsi parte dei Giochi invernali. Il percorso è un racconto ricco di sfumature che attraversa quasi cento anni di storia, tra memorabilia, simboli olimpici e il rapporto profondo di Coca-Cola con l'Italia. Progettato per essere realmente inclusivo, The Peak garantisce l'accessibilità grazie a percorsi senza barriere, rampe dedicate, strumenti pensati per diverse esigenze e audioguide per persone non vedenti.

