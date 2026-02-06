milano cortina 2026 registrato un incremento nei servizi per adulti

A pochi mesi dall’avvio ufficiale dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, si nota un aumento nei servizi dedicati agli adulti. Strade più affollate, più operatori e offerte più diversificate per chi cerca sistemazioni, ristoranti o attività di svago nella zona. Le autorità confermano di aver potenziato le strutture per accogliere il flusso di visitatori, mentre le aziende del settore turistico registrano già segnali di crescita. La città si prepara a un evento che cambierà il volto della regione, e intanto si lavora per garantire

Secondo il Centro Studi EvaVip gli annunci di prestazioni di servizi per adulti, durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, hanno registrato un incremento del 35%. Le Olimpiadi Invernali Milano–Cortina 2026 si confermano come uno degli eventi internazionali più rilevanti per l’Italia degli ultimi decenni. Una manifestazione capace di attirare un pubblico globale composto da atleti, delegazioni istituzionali, top manager, sponsor, media internazionali e visitatori ad alto profilo. Accanto agli effetti ormai consolidati sul turismo e sull’ospitalità di fascia alta, emergono dinamiche meno visibili ma altrettanto rilevanti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Un uomo di 55 anni, Pietro Zantonini, ha perso la vita a Cortina d'Ampezzo durante il turno di vigilanza nei cantieri delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

I servizi sanitari dell’ULSS 7 si stanno già preparando per i Giochi del 2026 a Milano e Cortina.

