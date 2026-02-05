Servizi sanitari dell’ULSS 7 supportano le operazioni di soccorso per i partecipanti ai Giochi del 2026 a Milano-Cortina

I servizi sanitari dell’ULSS 7 si stanno già preparando per i Giochi del 2026 a Milano e Cortina. Un team di medici e infermieri si sta organizzando per intervenire rapidamente in caso di emergenze durante l’evento. Sono pronti a supportare gli atleti e i partecipanti, garantendo assistenza immediata in ogni situazione. La loro presenza sarà fondamentale per assicurare la sicurezza di tutti durante le gare.

**Un gruppo di sanitari dell'ULSS 7 si prepara per il ruolo fondamentale di soccorre gli atleti durante i Giochi del 2026 a Milano-Cortina.** Dopo una rigorosa selezione, una delegazione di medici, infermieri e autisti di Bassano e Santorso è stata scelta per garantire l'assistenza sanitaria in campo durante le Olimpiadi invernali. La squadra, composta da sette infermieri del Pronto Soccorso e un medico direttore, insieme a due autisti in servizio presso l'ospedale San Bassiano, partirà per il Villaggio Olimpico con un impegno particolare: essere pronti a soccorrere i partecipanti alle competizioni invernali, a partire dalle gare di sci, dove la capacità di movimento e di agilità diventa essenziale.

