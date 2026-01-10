Freddo intenso a Cortina | vigilante 55enne muore durante il turno nei cantieri di Milano-Cortina 2026

Un uomo di 55 anni, Pietro Zantonini, ha perso la vita a Cortina d'Ampezzo durante il turno di vigilanza nei cantieri delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’incidente si è verificato in un contesto di temperature molto basse, evidenziando le sfide legate alle condizioni ambientali sul luogo di lavoro. La notizia richiama l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri e sui rischi connessi alle attività all'aperto in inverno.

Pietro Zantonini, vigilante muore di freddo nel cantiere delle Olimpiadi a Cortina. Alla famiglia aveva raccontato le sue preoccupazioni per le condizioni di lavoro - Un vigilante di 55 anni, Pietro Zantonini, è morto mentre svolgeva un servizio di vigilanza notturna in un cantiere delle olimpiadi di Milano Cortina, ... msn.com

Freddo, vigilante muore di notte a Cortina all'esterno del Palaghiaccio: controllava i cantieri delle Olimpiadi a -16 gradi. La famiglia: «Era preoccupato per le condizioni di ... - Disposta l'autopsia sul 55enne dopo la denuncia dei parenti: «Lamentava carenza di tutele adeguate» ... msn.com

#Previsioni #meteo #Veneto: freddo intenso fino a martedì, poi rialzo termico - facebook.com facebook

#Previsioni #meteo #Veneto: freddo intenso fino a martedì, poi rialzo termico x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.