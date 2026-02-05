Ghali si sfoga dopo aver partecipato alla cerimonia di apertura di Milano Cortina. Il rapper dice di aver trovato tutto troppo teatrale e che non ha più potuto cantare l’inno nazionale. Poi, ha commentato anche il silenzio e la poesia in arabo, che secondo lui erano forse un po’ troppo. La sua presenza ha fatto discutere, e lui non ha nascosto il suo disappunto.

La prima notizia è che ci sarà. La seconda è che ha definito "tutto un gran teatro". Ghali, alla vigilia delle cerimonia di apertura dei Giochi olimpici Milano Cortina 2026, ha postato sui social un post polemico. "Mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace ma una lingua, quella araba, all'ultimo era di troppo", ha scritto il rapper, che comunque ha aggiunto un "a domani", che conferma la sua partecipazione alla cerimonia di San Siro. Ghali ha fatto anche riferimento all'inno d'Italia che non potrebbe cantare.

© Virgilio.it - Ghali fa polemica per la cerimonia di Milano Cortina, "tutto un gran teatro, non ho più potuto cantare l'inno"

A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Ghali rompe il silenzio e spiega perché non ha più potuto cantare l’Inno d’Italia.

Ghali spiega perché ha smesso di cantare l’inno nazionale.

Olimpiadi, Ghali sui social: «Non ho più potuto cantare l'inno d'Italia»

Ghali fa polemica per la cerimonia di Milano Cortina, tutto un gran teatro, non ho più potuto cantare l'innoGhali conferma la presenza alla cerimonia di apertura di Milano Cortina, ma fa anche riferimento al silenzio e a una poesia in arabo di troppo ... virgilio.it

Milano Cortina, Ghali pubblica un post polemico sulla cerimoniaMilano, 5 feb. (askanews) – Non poteva mancare la polemica della vigilia, Ghali, che è uno delle star invitate ad esibirsi durante la cerimonia di apertura dei giochi di Milano Cortina a San Siro ha p ... askanews.it

Domani, 6 febbraio, la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 a San Siro: 1.340 performer, ospiti internazionali come Mariah Carey e Andrea Bocelli, sorprese e spettacolo diffuso tra Milano e Cortina facebook

