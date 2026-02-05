Milano-Cortina Ghali rompe il silenzio | So perché non ho più potuto cantare l’Inno d’Italia

A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Ghali rompe il silenzio e spiega perché non ha più potuto cantare l’Inno d’Italia. Il rapper si fa sentire sui social con un messaggio diretto, senza giri di parole, lasciando intendere i motivi dietro la sua scelta. La sua voce si aggiunge al coro di polemiche e aspettative che circondano l’evento.

Milano, 5 febbraio 2026 – A poche ora dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali in programma domani a San Siro Ghali fa sentire la propria voce con un post su Instagram. Il rapper di Baggio è tra gli artisti che canteranno durante lo show al Meazza (ci saranno anch e Mariah Carrey, Laura Pausini e Andrea Bocelli ) e l’annuncio della sua presenza sul palco negli scorsi giorni aveva fatto sollevare numerose polemiche, legate alle sue prese di posizione pubbliche sulla Palestina ( nel 2024, in gara al Festival di Sanremo, parlò di “genocidio a Gaza ”). Nelle scorse ore il ministro dello Sport Abodi aveva sottolineato che quello che quello da cui si aprirà ufficialmente Milano-Cortina 2026 non è un “palco qualsiasi” e che ci sono delle “regole da seguire”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

