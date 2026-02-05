A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Ghali rompe il silenzio e spiega perché non ha più potuto cantare l’Inno d’Italia. Il rapper si fa sentire sui social con un messaggio diretto, senza giri di parole, lasciando intendere i motivi dietro la sua scelta. La sua voce si aggiunge al coro di polemiche e aspettative che circondano l’evento.

Milano, 5 febbraio 2026 – A poche ora dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali in programma domani a San Siro Ghali fa sentire la propria voce con un post su Instagram. Il rapper di Baggio è tra gli artisti che canteranno durante lo show al Meazza (ci saranno anch e Mariah Carrey, Laura Pausini e Andrea Bocelli ) e l’annuncio della sua presenza sul palco negli scorsi giorni aveva fatto sollevare numerose polemiche, legate alle sue prese di posizione pubbliche sulla Palestina ( nel 2024, in gara al Festival di Sanremo, parlò di “genocidio a Gaza ”). Nelle scorse ore il ministro dello Sport Abodi aveva sottolineato che quello che quello da cui si aprirà ufficialmente Milano-Cortina 2026 non è un “palco qualsiasi” e che ci sono delle “regole da seguire”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano-Cortina, Ghali rompe il silenzio: “So perché non ho più potuto cantare l’Inno d’Italia”

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La partecipazione di Ghali all’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ha suscitato discussioni.

Roberta Bruzzone rompe il silenzio e spiega perché ha lasciato Ore 14.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Ghali, Boldi e le Olimpiadi già rovinate dalle divisioni ideologiche; Controversia su Ghali a Milano-Cortina: Abodi blocca dichiarazioni, Lega e Pd-M5s si scontrano sull’Eurovision.

Ghali, la denuncia social scuote Milano-Cortina: So perché non mi fanno cantare l'inno...MILANO - Venerdì 6 gennaio si terrà a San Siro la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina. Tra i catanti che si esibiranno ci sono Laura Pausini, Mariah Carey, Andrea Bocelli e Gh ... tuttosport.com

Ghali: «So che un mio pensiero non può essere espresso, so anche che un mio silenzio fa rumore»Dopo le polemiche, il rapper che si esibirà domani all’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ha diffuso uno scritto. «So perché mi hanno invitato. So anche perché non ho più potuto cant ... rollingstone.it

Con l’inizio delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina si apre una stagione speciale per lo sport italiano. Un appuntamento che unisce territori, passione e valori, portando l’Italia al centro del mondo. In bocca al lupo a tutte le atlete e a tutti gli atleti impegnati, che facebook

Quando gareggiano #Brignone, #Goggia e gli altri azzurri a Milano Cortina: il calendario completo x.com