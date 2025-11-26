Milano-Cortina 2026 | oggi la cerimonia d’accensione della Fiamma Olimpica
Olimpia, 26 novembre 2025 – Appuntamento con la storia. Oggi a Olimpia, in Grecia, lì dove germogliò il seme a cinque cerchi, si terrà la cerimonia di accensione della Fiamma Olimpica in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La solenne tradizione, che rinnova dal 1936 un rituale fondato sull’identità ancestrale dell’evento, fa da ponte tra le edizioni dell’antichità e quelle moderne. L’atteso appuntamento, il cui inizio è previsto alle ore 10.30, a causa delle avverse condizioni meteorologiche si terrà all’interno del Museo archeologico, senza la presenza del pubblico a causa dell’esiguità degli spazi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
