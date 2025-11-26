Milano-Cortina 2026 oggi l’accensione della fiamma olimpica – La diretta
Oggi, 26 novembre, si tiene l’accensione della fiamma olimpica. Cambia il protocollo, non il senso della cerimonia. A poco più di due mesi da Milano-Cortina 2026 Olimpia, nel cuore della Grecia, torna a essere protagonista in uno dei momenti più significativi del percorso che porterà l’Italia a ospitare nuovamente i Giochi della neve a 20 anni esatti da Torino 2006. L’accensione della fiamma olimpica è il tradizionale appuntamento che precede la staffetta in territorio ellenico: in nove giorni oltre 450 tedofori percorreranno circa 2200 km toccando sette regioni del Paese, in un viaggio che rievoca il legame indissolubile tra la Grecia e lo spirito olimpico che si concluderà il 4 dicembre ad Atene, dove la delegazione del comitato organizzatore di Milano-Cortina riceverà ufficialmente allo Stadio Panatenaico la fiamma olimpica che si sposterà il giorno stesso in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
