Milano Cortina il Papa | Lo sport aiuti a costruire la pace si rispetti Tregua olimpica

Il Papa Leone XIV ha scritto una lettera per le Olimpiadi invernali 2026 di Milano e Cortina. Nel testo, invita a usare lo sport come strumento per costruire la pace e ricorda l’importanza di rispettare la tregua olimpica. È un appello diretto, che mette in evidenza il ruolo dello sport nel promuovere valori di rispetto e unità tra i popoli.

(Adnkronos) – In occasione dell'apertura delle Olimpiadi invernali 2026, Papa Leone XIV ha scritto la Lettera 'La Vita in Abbondanza' sul valore dello sport e sul suo fondamentale ruolo nell'aiutare la costruzione della pace."In un mondo assetato di pace, abbiamo bisogno di strumenti che pongano 'fine alla prevaricazione, all'esibizione della forza e all'indifferenza per il . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: "Nel mondo più amici che nemici".

