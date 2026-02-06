Milano-Cortina 2026 Fimiani Eni | ‘Con la Fiamma ci siamo sentiti parte di qualcosa di grande’

Questa mattina, la Fiamma Olimpica dei Giochi di Milano-Cortina 2026 è passata anche da San Donato Milanese, davanti alla sede storica di Eni. Il rappresentante dell’azienda, Fimiani, ha detto che con la Fiamma si sono sentiti parte di qualcosa di grande. La torcia ha attraversato le strade della città, portando con sé il simbolo dei Giochi che si svolgeranno tra due anni.

E’ transitata anche a San Donato Milanese, sotto la sede storica di Eni, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Tra i protagonisti di questo momento simbolico anche Grazia Fimiani, Director Risk Management Integrato di Eni, che ha preso parte al percorso come tedofora portando la Fiamma e accendendo il braciere finale. “È stata un’emozione più forte di quanto potessi immaginare” ha dichiarato Fimiani. “Ci siamo sentiti parte di qualcosa di grande: senso di appartenenza, spirito di squadra e condivisione. La tappa di San Donato Milanese ha rappresentato la conclusione di un viaggio che, a partire dal 6 dicembre, ha attraversato tutte le regioni italiane coinvolgendo 10. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

