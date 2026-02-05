Questa mattina, un dipendente Eni ha preso parte alla cerimonia della staffetta olimpica a Milano, diventando tedoforo per un giorno. Ricorda l’esperienza come un’emozione incredibile, più forte di quanto si aspettasse, e sottolinea quanto l’atmosfera e il supporto del gruppo di giovani tedofori abbiano reso tutto ancora più speciale.

“E’ stata un’emozione oltre quanto immaginavo. Non pensavo potesse essere così forte ed è andata oltre le mie aspettative, anche per l'atmosfera, il gruppo di giovani tedofori che avevo con me e i ragazzi più giovani di Eni. Ci siamo sentiti parte di qualcosa di grande ed è questo quello che mi ha colpito maggiormente: senso di appartenenza, spirito di squadra e condivisione, davvero molto bello”. Sono le parole di Grazia Fimiani, Director Risk Management Integrato di Eni, dopo aver portato la fiamma Olimpica e l’accensione del braciere a San Donato Milanese, proprio sotto la sede di Eni. Dal 6 dicembre, il Viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 ha attraversato l’Italia illuminando territori, persone e comunità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Milano-Cortina 2026, Fimiani (Eni) ‘Tedofora per un giorno, emozione incredibile’

