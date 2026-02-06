Milano-Cortina Fimiani Eni | Con la Fiamma ci siamo sentiti parte di qualcosa di grande

La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 è arrivata anche a San Donato Milanese, sotto la sede di Eni. La delegazione ha percorso le vie della città e si è fermata davanti all’edificio, dove alcuni dipendenti e appassionati hanno assistito al passaggio. Tra loro, anche Fimiani di Eni, che ha commentato:

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - E' transitata anche a San Donato Milanese, sotto la sede storica di Eni, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Tra i protagonisti di questo momento simbolico anche Grazia Fimiani, Director Risk Management Integrato di Eni, che ha preso parte al percorso come tedofora portando la Fiamma e accendendo il braciere finale. "È stata un'emozione più forte di quanto potessi immaginare" ha dichiarato Fimiani. "Ci siamo sentiti parte di qualcosa di grande: senso di appartenenza, spirito di squadra e condivisione". La tappa di San Donato Milanese ha rappresentato la conclusione di un viaggio che, a partire dal 6 dicembre, ha attraversato tutte le regioni italiane coinvolgendo 10.

