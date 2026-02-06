Milano-Cortina 2026 curling doppio misto | cade anche la Svezia brilla la Gran Bretagna

Nella quarta giornata del torneo di curling doppio misto ai Giochi di Milano-Cortina 2026, la Svezia ha subito un’altra sconfitta. La Gran Bretagna, invece, ha mostrato un’ottima prestazione e si è confermata tra le migliori. Le partite hanno confermato quanto sia equilibrato il livello delle squadre in gara, con risultati inaspettati e molte emozioni.

Nella quarta sessione del round robin del doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, non sono mancati risultati a sorpresa e conferme di grande equilibrio tra le nazionali in gara. Sul ghiaccio del Cortina Curling Olympic Stadium si stanno dunque delineando scenari interessati per quanto riguarda la lotta ai quattro posti validi per accedere alle semifinali del torneo. La sessione odierna ha visto l'Italia uscire sconfitta dal confronto con il Canada per 7-2, ma non è stata l'unico passo falso di rilievo della giornata, visto che anche la Svezia ha perso la sua agra contro l'Estonia (7-5) dopo sue successi consecutivi.

