I prezzi alle stelle dei weekend olimpici | ecco quanto costano a febbraio hotel e Airbnb a Milano in Valtellina e Cortina

A febbraio, in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, i costi degli alloggi nelle zone interessate sono aumentati significativamente. Hotel e Airbnb nelle località coinvolte, come Milano, Valtellina e Cortina, mostrano prezzi più elevati rispetto ai mesi precedenti, riflettendo l’afflusso di visitatori e la rilevanza dell’evento. Questa variazione rappresenta un cambiamento importante per chi pianifica un soggiorno durante il periodo olimpico.

Milano, 12 gennaio 2206 – Com’era prevedibile, le imminenti OIimpiadi invernali di Milano-Cortina hanno fatto "infiammare” per il mese di febbraio i prezzi degli alloggi nelle località coinvolte dalle gare. A certificarlo è una ricerca di Altroconsumo, la nota associazione dei consumatori, che ha rilevato come i prezzi in hotel e Airbnb siano più che triplicati nelle ormai poche settimane che ci separano dall’inizio dell’attesissimo evento, che proietterà sulla scena mondiale Milano, la Lombardia, il Veneto e il Trentino. “Divario impressionante” . Roby Ganassa “Dormire in un hotel a 3 stelle o in un Airbnb può costare davvero tanto per un fine settimana per due persone nelle località che ospitano i Giochi olimpici 2026 – raccontano i ricercatori di Altroconsumo –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I prezzi alle stelle dei weekend olimpici: ecco quanto costano a febbraio hotel e Airbnb a Milano, in Valtellina (e Cortina) Leggi anche: Sai quanto costa un weekend in Valtellina durante le Olimpiadi Milano-Cortina? Quasi quanto una vacanza ai Caraibi! Leggi anche: Milano-Cortina: Airbnb lancia le nuove Esperienze con atleti Olimpici e Paralimpici Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Milano-Cortina 2026, prezzi alle stelle: un weekend olimpico costa fino a 1.800 euro per alloggio, trasporti e biglietti. ALTROCONSUMO * GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2026: «PREZZI DA CAPOGIRO PER UN WEEKEND A FEBBRAIO (DUE PERSONE – ALLOGGIO – TRASPORTO – BIGLIETTO) / CORTINA LA ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – //// Prezzi folli per un weekend olimpico 2026: in media fino a 1. agenziagiornalisticaopinione.it

Prezzi folli per un weekend olimpico 2026: fino a 1.800 euro (per alloggio, trasporti e biglietti) - L’indagine di Altroconsumo: Cortina la più cara con in media più di 2 mila euro, ma anche la Valtellina non scherza con 1. msn.com

Cortina, fino a 1.800 euro a persona per un weekend olimpico tra alloggio, trasporti e biglietti. L'indagine di Altroconsumo - 700 euro e in media tra stanza d'albergo, trasporti e biglietti ... ilgazzettino.it

