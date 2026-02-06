Milano Cortina 2026 Conti-Macii illuminano il Forum | Italia terza nel team eventi di pattinaggio artistico

Gli atleti italiani di pattinaggio artistico tornano a sorprendere. Conti e Macii si sono messi in mostra al Forum, portando a casa 76.65 punti e piazzandosi al terzo posto. La prova si è svolta davanti a un pubblico che ha assistito anche alla presenza del vice-presidente degli Stati Uniti, JD Vance, venuto a sostenere il team americano. La gara si è conclusa con l’Italia che conferma il buon momento e il passo avanti nel panorama internazionale.

Gli azzurri hanno ottenuto 76.65 punti, piazzandosi terzi nella prova di pattinaggio artistico. Al palazzetto presente anche il vicepresidente USA JD Vance per sostenere il team americano Buona partenza per l'Italia nel pattinaggio artistico a squadre alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Nel primo giorno di gare alla Milano Ice Skating Arena, la coppia azzurra Sara Conti e Niccolò Macii conquista il pubblico del Forum con una prestazione di alto livello nel programma corto delle coppie, Chiudendo sul podio di giornata e rilanciando le ambizioni italiane nel Team Event.

