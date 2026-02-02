Questa mattina, la coppia italiana Conti e Macii ha annunciato di puntare in alto per le Olimpiadi invernali del 2026. I due pattinatori si preparano a rappresentare l’Italia con l’obiettivo di conquistare una medaglia, dopo aver mostrato segnali di crescita negli ultimi mesi. La strada è lunga, ma la voglia di fare bene è tanta.

Il pattinaggio artistico è da tempo uno dei pilastri delle Olimpiadi, antecedente addirittura ai Giochi invernali inaugurali del 1924, visto che le prime apparizioni risalgono ai Giochi estivi del 1908 e del 1920. Il programma e il punteggio. Il programma è cambiato nel corso degli anni e ora include gare maschili e femminili, quella a coppie e la danza su ghiaccio, oltre a una gara a squadre che combina tutte le discipline. Nelle competizioni individuali e a coppie, ogni pattinatore o squadra esegue un programma corto e uno libero, più lungo che contiene più elementi. Per ogni programma, ricevono un punteggio tecnico basato sui valori di quegli elementi e sulla loro esecuzione, e un punteggio per le componenti, che valuta aspetti come le abilità di pattinaggio e la performance. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Olimpiadi 2026, pattinaggio artistico: l'Italia sogna con Conti e Macii

Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026, in programma a Sheffield.

Campionati Europei 2026.

