Milano-Cortina 2026 | cerimonia d’apertura con due bracieri Mariah Carey canterà Volare Mattarella e gli ospiti dal mondo
Questa sera si accendono i primi fuochi della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Due grandi bracieri vengono accesi, mentre Mariah Carey si prepara a cantare “Volare” davanti a una platea mondiale. Alla festa partecipano anche il Presidente Mattarella e ospiti da tutto il mondo. Sono attesi circa 2 miliardi di spettatori pronti a seguire l’evento in diretta da casa.
MILANO – Il “teatro” è lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Che vedrà puntati occhi e telecamere del mondo. Le celebrazioni ufficiali inizieranno alle 20 di venerdì 5 febbraio 2026. Diretta su Ra1 dalle 19,50. Ma non mancherà un “pre-show”, che riempirà già di musica e atmosfera festante lo stadio a partire dalle 19.15. Proprio per permettere un afflusso ordinato e regolare di persone, i cancelli apriranno alle 16. DUE BRACIERI – Sarà un evento di portata globale che catturerà l’attenzione di circa 2 miliardi di persone in tutto il mondo, pronti a collegarsi dal salotto di casa propria. In Italia, per vedere la cerimonia in tv basterà sintonizzarsi, come detto, su Rai1 per quasi tre ore di spettacolo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
