Mariah Carey canterà alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026

Mariah Carey sarà la star internazionale che si esibirà alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026. L'annuncio è stato dato dal comitato organizzativo dei Giochi Olimpici invernali, che ha scelto la celebre cantante per rendere ancora più speciale l'evento, realizzato dallo studio di Marco Balich.

Il comitato organizzativo dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 ha annunciato la prima ospite internazionale della cerimonia di apertura, realizzata dallo studio di Marco Balich. A esibirsi, il prossimo 6 febbraio, allo Stadio San Siro di Milano, sarà Mariah Carey. L'ufficialità della sua presenza è arrivata oggi, 15 dicembre 2025, tramite un comunicato della Fondazione Milano Cortina 2026, durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente del CONI Giovanni Malagò, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il CEO Andrea Varnier. La stessa popstar ha voluto celebrare l'annuncio, attraverso un video pubblicato sui social.

