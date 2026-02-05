Olimpiadi Cortina 2026 | primi ospiti della cerimonia d’apertura sono Mariah Carey e Laura Pausini

Domani sera alle 19:50 si apre ufficialmente la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sul palco dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano, ci saranno Mariah Carey e Laura Pausini, pronte a regalare uno spettacolo ricco di musica e emozioni. L’evento, trasmesso in diretta, promette di essere un grande inizio per questa edizione delle Olimpiadi.

**Lead** Domani sera, alle 19:50, si apre ufficialmente la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con un evento di altissima qualità artistica, che si terrà in diretta sullo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La scena, in programma per quasi tre ore, vedrà protagonisti internazionali e italiani in un’esibizione particolarmente ricca, che ha deciso di abbandonare il classico formato televisivo, con l’attuazione di un cambio di rotazione per le prime serate di Rai 1. Le prime ore di programmazione saranno dedicate alla cerimonia, e per far spazio a questo spettacolo, “L’Eredità” di Marco Liorni si accorcerà da 80 a soli 55 minuti, mentre “Cinque Minuti” di Bruno Vespa, insieme ad Affari Tuoi di Stefano De Martino, saranno completamente rimossi.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Olimpiadi Cortina2026 Chi ci sarà alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi? Da Laura Pausini a Mariah Carey. E Alberto Tomba… La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio alle 20. Da Tom Cruise a Mariah Carey a Snoop Dogg: tutte le star della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e già si annunciano grandi eventi e grandi nomi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi Cortina2026 Argomenti discussi: Programma e risultati; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina 2026: gli Azzurri in gara oggi 5 febbraio; Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono una corsa contro il tempo. L’Italia dell’hockey femminile ottiene la prima storica vittoria alle Olimpiadi: battuta la Francia, festa in campoA Milano-Cortina 2026 le azzurre dell'hockey battono la Francia e infiammano l'Ice Hockey Arena di Santa Giulia ... ilfattoquotidiano.it Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 4 febbraio, tv, calendario, italiani in garaOggi mercoledì 4 febbraio incominciano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia d’Apertura è prevista venerdì 6 febbraio, ma le gare ... oasport.it Con l’inizio delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina si apre una stagione speciale per lo sport italiano. Un appuntamento che unisce territori, passione e valori, portando l’Italia al centro del mondo. In bocca al lupo a tutte le atlete e a tutti gli atleti impegnati, che facebook Franco Bragagna, storico telecronista della Rai, commenterà le Olimpiadi di Milano-Cortina per Sky Sport x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.