milano cortina 2026 al via le olimpiadi invernali la cerimonia inaugurale in aggiornamento

Questa sera le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina aprono ufficialmente i battenti con la cerimonia di apertura. Dopo anni di preparativi, gli atleti di tutto il mondo si radunano per la grande festa dello sport che si svolge tra le due città. La manifestazione promette emozioni e spettacolo, mentre gli organizzatori si preparano ad accogliere migliaia di spettatori e appassionati.

Stasera si entra finalmente nel vivo: le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 iniziano ufficialmente con la cerimonia d'apertura allo stadio di San Siro Alle 20 a San Siro la cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026: per la prima volta è in contemporanea in due città, con due bracieri. Sul palco si alterneranno artisti di fama internazionale: la cinque volte vincitrice del Grammy Award Mariah Carey, la vincitrice del Golden Globe Laura Pausini, il celebre tenore italiano Andrea Bocelli, l'attore e produttore pluripremiato Pierfrancesco Favino, la star di The White Lotus candidata agli Emmy Sabrina Impacciatore e il rapper italiano Ghali.

Cortina si avvicina alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026.

Mariah Carey sarà protagonista della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, esibendosi dal palco di San Siro.

Milano Cortina, Mattarella inaugura Casa Italia: Felici di vedere il Paese al centro del mondo - DirettaSi aprono ufficialmente oggi, venerdì 6 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. È stata intanto inaugurata Casa Italia a Milano alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Ma ... adnkronos.com

Ci siamo, al via le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Da oggi e sino al 22 febbraio l'Italia ospiterà la XXVesima edizione dei Giochi, la prima diffusa. 7 le sedi di gara. 16 le discipline. circa 2900 gli atleti provenienti da tutto il mondo ... rainews.it

VareseNews. . Dallo Stadio di San Siro il nostro Damiano Franzetti è in attesa dell'inizio della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Questa sera seguiremo la diretta qui: https://www.varesenews.it/2026/02/la-cerimonia-di-apertura-d facebook

