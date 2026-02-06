Milano-Cortina 2026 50 capi di Stato a San Siro per la Cerimonia di Apertura | ecco chi sono e dove si siederanno

Questa sera San Siro si riempie di capi di stato per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Sono circa 50 i leader mondiali attesi, che siederanno tra il pubblico e parteciperanno a un evento che punta a lasciare il segno anche sul piano diplomatico, oltre a quello sportivo.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, in programma questa sera allo stadio di San Siro, si preannuncia come un evento senza precedenti non solo dal punto di vista sportivo, ma anche diplomatico e istituzionale. Con 92 nazioni partecipanti, oltre ad alcuni atleti russi e bielorussi che competono come neutrali, lo stadio milanese si trasformerà in una vera e propria piazza pubblica globale, ospitando una cinquantina fra capi di Stato, capi di Governo e teste coronate. Tra le presenze più attese figura il segretario generale dell’Onu António Guterres, che conferisce all’evento una dimensione ancora più significativa sul piano delle relazioni internazionali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Questa sera Milano si prepara ad accendere le luci in vista della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si svolgerà il 6 febbraio alle ore 20 allo stadio San Siro.

