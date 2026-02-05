Milano-Cortina 2026 San Siro si accende | da Mariah Carey a Tom Cruise ecco chi vedremo alla Cerimonia di Apertura di domani

Questa sera Milano si prepara ad accendere le luci in vista della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali. Tra le star attese, Mariah Carey e Tom Cruise, che domani saliranno sul palco per un evento che promette di essere memorabile. La città si riempie di energia mentre si avvicina il grande giorno, con eventi che coinvolgeranno anche Cortina, Predazzo e Livigno. La tensione cresce, e il mondo aspetta di vedere cosa succederà in questa prima volta storica di Olimpiadi condivise tra due località.

Mancano poche ore all’evento che catalizzerà l’attenzione del mondo su Milano: domani 6 febbraio prenderà il via la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali 2026, uno spettacolo senza precedenti che per la prima volta nella storia si svolgerà contemporaneamente in due città, con eventi e sfilate degli atleti anche a Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo. La Cerimonia avrà inizio alle 20:00 (dopo un pre-show di 45 minuti riservato agli spettatori di presenza) e andrà in onda in chiaro su Rai 1, in streaming su RaiPlay e sulle piattaforme Eurosport 1, Discovery+, DAZN, Sky e Prime Video. Lo stadio di San Siro farà da cornice principale a questa inaugurazione straordinaria, sotto la direzione creativa di Marco Balich, veterano con 16 edizioni olimpiche alle spalle. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Venerdì 6 febbraio, lo stadio San Siro di Milano si riempirà di star, regine e politici per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e già si annunciano grandi eventi e grandi nomi.

Una star mondiale per le Olimpiadi: Mariah Carey alla Cerimonia di apertura a San Siro

