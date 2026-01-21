La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si svolgerà il 6 febbraio alle ore 20 allo stadio San Siro. Un momento che segna l’inizio ufficiale dei Giochi, previsto per coinvolgere un vasto pubblico televisivo e internazionale. Questo evento rappresenta un’occasione per celebrare lo spirito olimpico e l’unione tra le due città, con un programma che si concentrerà sulla cultura e l’identità locale.

Con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina alle porte, cresce l’attesa per l’evento che incolla più di un miliardo di spettatori davanti allo schermo della tv: la cerimonia di apertura dei Giochi, che si terrà il 6 febbraio alle ore 20.00 allo stadio di San Siro. A svelare più dettagli è stato il suo direttore creativo, Marco Balich, durante un incontro online con la stampa di tutto il mondo. E per l’occasione ha rivelato il design dei due bracieri: uno sarà collocato a Milano e l’altro a Cortina. Il tema della cerimonia. Armonia è il tema della cerimonia di apertura. Come ha spiegato Balich, che ha allestito ben 16 cerimonie, armonia significa che «ci sono diversi suoni che insieme creano un suono migliore». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milano-Cortina 2026: ecco come sarà la cerimonia di apertura a San Siro

Milano-Cortina, Mariah Carey a San Siro per la cerimonia di aperturaMilano-Cortina 2026 si prepara ad accogliere la cerimonia di apertura, un evento atteso a livello globale.

“Ci vediamo a San Siro”: Mariah Carey è la prima ospite internazionale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 – VIDEOMariah Carey sarà la prima ospite internazionale a partecipare alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Milano Cortina 2026, come sarà la cerimonia di apertura

Argomenti discussi: Verso Milano Cortina 2026: Ecco chi sono le tedofore veneziane; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: ecco il percorso della fiamma olimpica a Sondrio; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: dai droni FPV alla cerimonia d’apertura, ecco le novità; Lo Sportsystem a Milano-Cortina 2026: ecco come il Distretto scende in pista ai Giochi.

Milano-Cortina 2026, due bracieri per un'Olimpiade: ecco il loro aspetto (nel segno di Leonardo)Per la prima volta nella storia, i Bracieri si accenderanno e spegneranno in perfetta sincronia, in due città diverse, simbolo di un’edizione diffusa ... affaritaliani.it

Bracieri delle Olimpiadi Invernali 2026 nel segno di Leonardo Da Vinci: ecco come sono fatti e come arderanno simultaneamente a Milano e a CortinaSvelati i bracieri delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina: per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici e Paralimpici, la Fiamma arderà simultaneamente in due città differenti ... vogue.it

#Francobolli celebrativi dedicati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Le vignette raffigurano una Vibe, elemento principale dell’identità visiva della manifestazione e del “Look of the Games” ufficiale. Visita la sezione #Filatelia del nos - facebook.com facebook

«Dispiacere, frustrazione, incredulità». Nel giorno in cui la Federazione sport ghiaccio ha comunicato ufficialmente la lista dei convocati per le Olimpiadi di Milano-Cortina, i sogni di Angela Romei si sono definitivamente infranti e i timori di una sua clamorosa x.com