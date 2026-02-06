Milano Cortina | 196 azzurri pronti a scendere in gara

Milano e Cortina si preparano ad accogliere 196 atleti italiani pronti a scendere in pista. Le Olimpiadi invernali sono alle porte e ieri sono stati ufficializzati gli orari e le gare più attese. Gli atleti italiani si allenano intensamente, pronti a portare a casa medaglie e onore. La competizione si avvicina, e la tensione cresce tra i protagonisti che si sfideranno sulle piste delle Alpi.

L'attesa è quasi finita: le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono pronte a partire. La cerimonia inaugurale è fissata per venerdì 6 febbraio, mentre le prime medaglie verranno assegnate già da sabato 7 febbraio. Grande entusiasmo attorno alla spedizione italiana, che si presenta ai Giochi con 196 atleti: 103 uomini e 93 donne, impegnati in tutte le principali discipline. Dallo sci alpino allo short track, dal biathlon al pattinaggio, sono tanti i nomi su cui si concentrano le speranze azzurre. Federica Brignone e Sofia Goggia rappresentano le punte di diamante dello sci femminile italiano.

