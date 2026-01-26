Olimpiadi i 196 azzurri per Milano-Cortina 2026
L’Italia parteciperà con 196 atleti ai Giochi di Milano-Cortina 2026, suddivisi tra 103 uomini e 93 donne. L’appuntamento si terrà dal 6 febbraio, con la cerimonia di apertura nella città di Milano. Questa partecipazione rappresenta un momento importante per lo sport italiano, che si prepara a competere a livello internazionale in diverse discipline durante l’evento.
Roma, 26 gen. (askanews) – Saranno nel complesso 196 (103 uomini + 93 donne) gli atleti dell’Italia Team impegnati ai Giochi di Milano Cortina 2026, che partirà ufficialmente nella serata di venerdì 6 febbraio con la Cerimonia d’Apertura. Agli 87 azzurri (47 uomini + 40 donne) dei cinque sport sul ghiaccio già selezionati una settimana fa, infatti, si sono aggiunti i 109 (56 uomini + 53 donne) delle 11 discipline invernali, le cui gare si andranno ad articolare tra Anterselva (biathlon), Cortina (bob, skeleton, slittino e sci alpino femminile), Val di Fiemme (combinata nordica, sci di fondo e salto con gli sci), Livigno (freestyle e snowboard) e Bormio (sci alpino maschile e sci alpinismo).🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su milano cortina
Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutti i convocati dell’Italia. 196 azzurri, è record! Tornano Brignone e Tabanelli
Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 4 al 22 febbraio, con la Cerimonia di apertura il 6 e le prime medaglie assegnate il 7.
Speed skating, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi 2026: dieci azzurri a Milano Cortina 2026
Per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sono stati scelti dieci atleti italiani di speed skating che prenderanno parte alle competizioni.
Spot Rai Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026
Ultime notizie su milano cortina
Argomenti discussi: Olimpiadi, ecco i veneti per Milano Cortina 2026.
Olimpiadi, i 196 azzurri per Milano-Cortina 2026Roma, 26 gen. (askanews) – Saranno nel complesso 196 (103 uomini + 93 donne) gli atleti dell’Italia Team impegnati ai Giochi di Milano Cortina 2026, che partirà ufficialmente nella serata di venerdì 6 ... ildenaro.it
Milano Cortina 2026, i convocati dell'Italia: c'è anche Federica Brignone e con lei il talento Giada D'Antonio - Chi sono i 196 atleti azzurri in garaFederica Brignone parteciperà alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 non solo come portabandiera, ma anche come atleta: la notizia ora è ufficiale dopo che sono stati comunicati i nomi di tut ... affaritaliani.it
Per ora alle Olimpiadi di Milano Cortina non è previsto che ci sia anche l’ICE x.com
ICE a Milano-Cortina, Fontana conferma: "Ci sono, ecco quali saranno i loro compiti" - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.