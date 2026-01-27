Milano-Cortina 2026 | 196 azzurri al via è la spedizione olimpica più numerosa di sempre

Milano-Cortina 2026 segna la partecipazione più numerosa della storia olimpica italiana, con 196 atleti in gara. La cerimonia di apertura è prevista per il 6 febbraio, inaugurando questa importante edizione dei Giochi Invernali. La squadra italiana, composta da 103 uomini e 93 donne, si prepara a rappresentare il paese in diverse discipline sportive, sottolineando l’importanza di questo evento per l’Italia e lo sport internazionale.

La cerimonia è prevista per il 6 febbraio. Saranno complessivamente 196 (103 uomini e 93 donne) gli atleti dell’ Italia Team impegnati ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che si apriranno ufficialmente nella serata di venerdì 6 febbraio con la Cerimonia d’Apertura. Ai 87 azzurri (47 uomini e 40 donne) dei cinque sport sul ghiaccio già selezionati nei giorni scorsi, si sono infatti aggiunti i 109 atleti (56 uomini e 53 donne) delle 11 discipline invernali, le cui competizioni si svolgeranno tra Anterselva, Cortina d’Ampezzo, Val di Fiemme, Livigno e Bormio. Si tratta di un numero record che consente all’Italia di superare il precedente primato di Torino 2006, quando la delegazione azzurra contava 184 atleti.🔗 Leggi su 361magazine.com

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

L’Italia parteciperà con 196 atleti ai Giochi di Milano-Cortina 2026, suddivisi tra 103 uomini e 93 donne.

L'edizione invernale di Milano Cortina 2026 si avvicina, con 196 atleti convocati per partecipare alle competizioni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Milano-Cortina 2026: 100 Giorni alle Olimpiadi Invernali su Eurosport!

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Ufficiale l'Italia Team per Milano Cortina 2026: record assoluto con 196 atleti; Olimpiadi, i 196 azzurri per Milano-Cortina 2026; L'Italia ai giochi di Milano Cortina 2026: il record di 196 atleti, 103 uomini e 93 donne; Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutti i convocati dell’Italia. 196 azzurri, è record! Tornano Brignone e Tabanelli.

Pagina 2 | Milano-Cortina, ecco tutti i 196 atleti italiani: Brignone in prima filaUomini (9): Roland Fischnaller, Aaron March, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti (PGS), Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari (cross), Ian Matteoli (big air & slopestyle), Louis Philip ... corrieredellosport.it

Milano-Cortina, ecco tutti i 196 atleti italiani: Brignone in prima filaL’attesa è finita. La Fisi, con delibera del Presidente Flavio Roda e congiuntamente con il Coni, ha ufficializzato ieri i 109 atleti convocati per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: gli azzurri del ... corrieredellosport.it

La Fondazione Milano-Cortina coinvolge l'ex pattinatrice come tedofora nonostante il regolamento vieti chi ha avuto condanne - facebook.com facebook

Milano-Cortina, #Brignone parteciperà alle Olimpiadi invernali: ufficiale la lista italiana x.com