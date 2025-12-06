Provare ad abbattere le liste d’attesa recuperando il ’tesoretto’ da 80 milioni di euro anticipati alla sanità privata durante il Covid, che la Regione ha deciso di riacquisire, e attraverso il moderato incremento del Fondo sanitario nazionale previsto per il 2026. La proposta è del consigliere di Avs, il medico Paolo Trande. Una soluzione che presenterà ufficialmente nei prossimi giorni e di cui l’assessore Massimo Fabi è stato informato. "Le segnalazioni della Cgil di Modena sui dati Agenas – spiega Trande – mostrano tempi troppo lunghi per prime visite e accertamenti in diverse specialistiche, con effetti evidenti: una fuga crescente verso il privato e un aumento delle rinunce alle cure, fenomeni che colpiscono soprattutto le persone economicamente e socialmente più fragili ovvero l’equità e l’universalità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emergenza liste d’attesa: "Serve un piano urgente. Utilizzare il tesoretto da 80 milioni di euro"