Emergenza liste d’attesa | Serve un piano urgente Utilizzare il tesoretto da 80 milioni di euro
Provare ad abbattere le liste d’attesa recuperando il ’tesoretto’ da 80 milioni di euro anticipati alla sanità privata durante il Covid, che la Regione ha deciso di riacquisire, e attraverso il moderato incremento del Fondo sanitario nazionale previsto per il 2026. La proposta è del consigliere di Avs, il medico Paolo Trande. Una soluzione che presenterà ufficialmente nei prossimi giorni e di cui l’assessore Massimo Fabi è stato informato. "Le segnalazioni della Cgil di Modena sui dati Agenas – spiega Trande – mostrano tempi troppo lunghi per prime visite e accertamenti in diverse specialistiche, con effetti evidenti: una fuga crescente verso il privato e un aumento delle rinunce alle cure, fenomeni che colpiscono soprattutto le persone economicamente e socialmente più fragili ovvero l’equità e l’universalità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
