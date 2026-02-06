Milan senti Arizala | C’erano altri club su di me ecco perché ho scelto l’Udinese

Questa mattina l’Udinese ha ufficializzato l’arrivo di Juan Arizala, il giovane attaccante colombiano del 2005. Arizala ha spiegato perché ha scelto di firmare con i friulani, confessando che altri club, tra cui il Milan, erano interessati a lui. “C’erano altri club su di me, ecco perché ho scelto l’Udinese”, ha detto il giocatore, che si prepara a iniziare la sua avventura in Italia.

Giornata intensa in quel di Udine. Quest'oggi il club bianconero ha presentato in conferenza stampa anche il giovane Juan Arizala, giocatore colombiano classe 2005 osservato precedentemente anche dal Milan di Massimiliano Allegri ed Igli Tare. Il giovane colombiano ha parlato anche dell'interesse rossonero, svelando però le motivazioni dietro la scelta di trasferirsi in Friuli. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: Parlando delle sue caratteristiche, il giovane ha dichiarato: "Ho giocato prevalentemente come ala in precedenza, poi sono evoluto col tempo e sono cresciuto come terzino sinistro ed esterno di centrocampo.

