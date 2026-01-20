Conte | Ho scelto Vergara perché se lo meritava più di altri Sono meritocratico

Prima della partita di Champions tra Copenaghen e Napoli, l’allenatore azzurro Antonio Conte ha commentato la scelta di Vergara, sottolineando la sua meritocrazia. Conte ha affermato di aver scelto il giocatore perché si è guadagnato questa opportunità, evidenziando il valore del merito nel suo metodo di lavoro. Le sue parole riflettono l’approccio professionale e la fiducia nelle capacità dei propri giocatori in vista della sfida europea.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky prima della sfida di Champions contro il Copenaghen Copenaghen-Napoli, le parole di Conte. Che sensazioni ha raccolto nello spogliatoio? «La sensazione di una squadra concentrata che sa l’importanza della partita. Sappiamo in che situazione di classifica siamo. Ho trovato una squadra conscia si tutto e pronta a combattere e superare ogni difficoltà» Avevate poche soluzioni, ha scelto Vergara, perché? «Perché lo merita, merita più di altri e gioca lui. Sono molto meritocratico, chi merita gioca. Significa che sta meglio di altri» Cosa gli ha detto? «Quello che ho detto ieri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: Copenaghen-Napoli, Conte: «Pronti a combattere. Vergara titolare? Merita più di altri»

