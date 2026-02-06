Il Milan si prepara a incassare circa 60 milioni di euro dalle operazioni di mercato in uscita. La dirigenza ha già messo in piedi le strategie, puntando soprattutto su Chukwueze e Jimenez come chiavi per raggiungere questo obiettivo. La società lavora per finalizzare le cessioni e rafforzare il bilancio in vista della prossima stagione.

Il piano investimenti del Milan per la prossima stagione entra nel vivo. Secondo quanto appreso nelle ultime ore, la dirigenza rossonera punta a incassare circa 60 milioni di euro esclusivamente dalle operazioni in uscita già impostate. Una cifra che Ibrahimovic e il DS Tare intendono reinvestire immediatamente per assicurarsi un centravanti di caratura internazionale e un rinforzo centrale per la difesa. Il fulcro dell’operazione riguarda la Premier League. Samuel Chukwueze è vicino alla permanenza definitiva al Fulham: le prestazioni dell’esterno nigeriano (3 reti in 13 presenze) hanno convinto i londinesi a procedere con il riscatto fissato a 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, pronti 60 milioni dai riscatti: Chukwueze e Jimenez le chiavi per il mercato

Approfondimenti su Milan Pronti 60 Milioni

Il Milan si appresta a ricevere importanti entrate finanziarie dai riscatti di Samuel Chukwueze e Alex Jimenez, che in estate sono stati ceduti a titolo definitivo.

Dopo la 22^ giornata di Serie A, il Milan si mostra in buona forma grazie ai gol di Jimenez e Chukwueze.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milan Pronti 60 Milioni

Argomenti discussi: Pagelle Calciomercato Serie A: Roma (8) il colpo è Malen, Milan (7) arriva Fullkrug, Inter (5,5) due giovani per il futuro, Juve (6,5)...; Vacanze sulla neve 2026: 6,2 milioni di italiani pronti a partire, Olimpiadi Milano-Cortina trainano il turismo invernale; Milano-Cortina 2026 accende la voglia di neve: 6 milioni di italiani pronti alla montagna; Inter, dall’Arabia Saudita il nuovo colpo: che rinforzo per Chivu.

Il Milan e Allegri sorridono: pronto un tesoretto da 60 milioni per l'obiettivo ChampionsSono tanti i nomi dei giocatori dal quale i rossoneri possono monetizzare denaro per la campagna acquisti estiva: servono un attaccante di livello e un difensore esperto ... tuttosport.com

Da Pobega e Jimenez a Colombo e Chukwueze: Milan, in arrivo 60 milioni dai riscattiManca ancora un po' al prossimo mercato estivo, ma in via Aldo Rossi stanno iniziando ad assaporare l'arrivo nelle casse milaniste di parecchi milioni di euro: parliamo di una cifra intorno ... milannews.it

Giorgio Jannone Cortesi. Vangelis · Titles (From "Chariots Of Fire"). Milano, la Galleria Vittorio Emanuele II, pronti per le Olimpiadi facebook

Bologna-Milan, probabili formazioni: assente anche #Pulisic. In attacco pronti ... #BolognaMilan #SempreMilan #milan #SerieA x.com