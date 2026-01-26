Il Milan si appresta a ricevere importanti entrate finanziarie dai riscatti di Samuel Chukwueze e Alex Jimenez, che in estate sono stati ceduti a titolo definitivo. Questi trasferimenti contribuiranno a rafforzare le risorse economiche del club, mantenendo un equilibrio tra investimento e sostenibilità. La gestione delle operazioni di mercato è strategica per il futuro dei rossoneri, che continuano a pianificare con attenzione le proprie attività finanziarie.

In arrivo denaro nelle casse del Milan con i rossoneri che sono pronti a salutare a titolo definitivo sia Samuel Chukwueze che Alex Jimenez, due calciatori che in estate hanno salutato la squadra in prestito. Sia il Fulham che il Bournemouth sono pronti a riscattare i cartellini dei due calciatori che si stanno ben comportando in questa stagione di Premier League. Il Milan fa cassa con le cessioni di Chukwueze e Jimenez (Ansa Foto) – calciomercato.it L’esterno offensivo nigeriano, appena tornato dalla Coppa d’Africa disputata con la propria nazionale è andato subito in rete risultando decisivo per la vittoria dei suoi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il Milan è pronto a fare cassa: arrivano i soldi dai riscatti di Chukwueze e Jimenez, le cifre

Il Milan si prepara a fare alcune scelte strategiche in vista del mercato estivo, con l'obiettivo di rafforzare la rosa e ottimizzare le risorse.

